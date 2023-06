Honor 90: a luglio il lancio europeo

Il mese scorso Honor aveva ufficialmente presentato in Cina i suoi due ultimi smartphone, Honor 90 e Honor 90 Pro. I due smartphone risultano molto simili esteticamente, differendo in dimensioni (leggermente più contenute per il 90) e nella scelta geometrica per il comparto fotocamere.

Su Honor 90 posteriormente sono presenti due moduli circolari, mentre nel fratello 90 Pro i due moduli hanno forma esagonale. Honor 90 Pro posteriormente dispone di tre fotocamere: una principale, una grandangolare e un teleobiettivo da 32 megapixel, il quale però non presente su Honor 90 dove al suo posto vi è un sensore di profondità da 2 megapixel. Lato hardware i due smartphone si differenziano principalmente nella scelta del processore, trovando uno Snapdragon 7 Gen 1 sull' Honor 90 mentre lo Snapdragon 8+ Gen 1 sul 90 Pro.

Durante l'evento cinese Honor aveva dichiarato che la serie 90 sarebbe stata disponibile anche per il mercato globale, infatti per l'Honor 90 è ufficiale la data di lancio. L'evento si terrà il a Parigi il 6 luglio alle 15:00, presso il Pavillon Gabriel.

Con questo annuncio l'azienda cinese anticipa il rilascio del suo smartphone rispetto lo scorso anno, dal momento che Honor 70 venne lanciato a settembre 2022.

Di seguito le informazioni già note sulla scheda tecnica:

Schermo OLED da 6.7" FHD+ 2.700 x 1.224 pixel con refresh rate a 120 Hz

da 2.700 x 1.224 pixel con refresh rate a Processore Snapdragon 7 Gen 1 octa core da 2,5 GHz

octa core da 2,5 GHz 12 GB o 16 GB di memoria RAM

o di memoria Due tagli di memoria 256 GB o 512 GB per l'archiviazione

o per l'archiviazione 5.000 mAh di batteria con ricarica rapida a 66W

di batteria con ricarica rapida a Fotocamera frontale da 50 megapixel

Fotocamera principale da 200 megapixel , secondo sensore grandangolare da 12 megapixel e sensore di profondità da 2 megapixel

, secondo sensore grandangolare da e sensore di profondità da Audio stereo con doppio microfono

con doppio microfono Sistema operativo Magic OS 7.1 basato su Android 13

Per quanto riguarda la versione Pro al momento non sembra essere commercializzata al di fuori del mercato cinese, come suggerisce l'immagine commerciale dell'evento parigino nella quale non è presente.