Honor 80 GT ufficiale: Snapdragon 8+ Gen 1, 16 GB di RAM e tripla cam

Honor 80 GT: Caratteristiche Tecniche

Uscita e Prezzo

Il nuovo Honor 80 GT arriva nelle colorazioni Meteor Blue, White e Interstellar Black ad un prezzo equivalente che parte da circa 450€ per la variante con 12 GB di RAM e arriva all'equivalente di circa 500€ per la variante con 16 GB di RAM.

Il lancio è avvenuto esclusivamente per il mercato cinese al momento, non sappiamo se il modello arriverà in futuro anche in Europa.