HONOR lancia in Italia HONOR 70 Lite: connettività 5G, tripla fotocamera e buona autonomia

HONOR ha annunciato il lancio del nuovo HONOR 70 Lite in Italia. Si tratta di un dispositivo equipaggiato con Snapdragon 480 Plus 5G , tripla fotocamera posteriore ed una batteria da 5.000 mAh che garantisce un'ottima autonomia. Da non trascurare, poi, il design a bordi piatti e gli angoli arrotondati su tutti e quattro i lati che assicurano una presa confortevole.

Il processore che muove tutto è il Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G, affiancato da 4GB di RAM e dalla tecnologia HONOR RAM Turbo, che converte rispettivamente 3 GB di memoria in RAM, espandendo la RAM per offrire un'esperienza operativa più fluida. HONOR RAM Turbo, poi, impedisce che i processi in background vengano terminati quando si passa da un'app all'altra. La memoria interna, invece, è da 128 GB, con supporto alle schede microSD con capacità fino a 1 TB.

L'autonomia, infine, grazie alla batteria da 5.000 mAh, è ottima: con una sola carica, il dispositivo offre fino a 19 ore di riproduzione video online, 26 ore di streaming musicale, 14 ore di gioco o 52 ore di chiamate.

Per quanto riguarda la ricarica, lo smartphone è alimentato con 22.5W Wired HONOR SuperCharge. HONOR 70 Lite è disponibile al prezzo di 269,90€ in bundle con le Earbuds 2 Lite a questo sito.