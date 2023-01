Honor 6, Honor 7a e Honor Pad X8 ufficiali in Italia: prestazioni al giusto prezzo

Dopo aver chiuso il 2022 con annunci importanti come il Magic Vs, Pad V8 Pro e 80 GT, Honor comincia il nuovo anno con nuovo vigore annunciando la disponibilità per il mercato italiano di tre dispositivi dalle performance interessanti ma dal prezzo accessibile. Il marchio cinese infatti presenta due smartphone, Honor 6, più attento all'autonomia, e Honor 7a, maggiormente orientato alle prestazioni, e il tablet Pad X8 lanciato in Cina a settembre. Andiamo a scoprirli nel dettaglio. Segui AndroidWorld su News

Indice

Honor X6: memoria e autonomia

Honor X6: caratteristiche tecniche Schermo : 6,5" FullView IPS con risoluzione 1600 x 720 pixel

: 6,5" FullView IPS con risoluzione 1600 x 720 pixel CPU : MediaTek Helio G25 octa-core (4 x A53 2 GHz + 4 x A53 1,5 GHz)

: MediaTek Helio G25 octa-core (4 x A53 2 GHz + 4 x A53 1,5 GHz) GPU : IMG GE8320

: IMG GE8320 RAM : 4 GB

: 4 GB Memoria interna : 64 GB espandibile con microSD fino a 1 TB

: 64 GB espandibile con microSD fino a 1 TB Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP f/1.8 Macro: 2 MP f/2.4 Profondità: 2 MP f/2.4

: Fotocamera frontale : 5 MP f/2.2

: 5 MP f/2.2 Connettività : 4G LTE-FDD/LTE-TDD, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC (VNE-LX1), USB-C 2.0, jack audio 3.5 mm

: 4G LTE-FDD/LTE-TDD, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC (VNE-LX1), USB-C 2.0, jack audio 3.5 mm Batteria : 5.000 mAh con ricarica a 10 W

: 5.000 mAh con ricarica a 10 W Peso : 194 g

: 194 g Dimensioni : 163,66 × 75,13 × 8,68 mm

: 163,66 × 75,13 × 8,68 mm Sistema operativo: Magic UI 6.1 (basato su Android 12)

Honor X6 è l'ultimo arrivato della Serie X di HONOR, caratterizzato da una generosa batteria da 5000mAh, da un sistema a tripla fotocamera e di un ampio spazio di archiviazione espandibile fino a 1 TB. è l'ultimo arrivato della Serie X di HONOR, caratterizzato da unada 5000mAh, da un sistema a tripla fotocamera e di unfino a 1 TB. Lo schermo da 6,5 pollici è dotato di modalità Eye Comfort ed eBook, per migliorare l'esperienza di lettura e il benessere degli occhi, mentre l'ampia batteria promette con una sola carica fino a 17 ore di streaming video online, 18 ore di navigazione sui social media e 31 ore di riproduzione musicale. L'interfaccia HONOR Magic UI 6.1, basata su Android 12 è dotata di diverse funzioni interessanti come Honor Share, che consente di trasferire rapidamente i file in modalità wireless su tutti i dispositivi Honor, compresi smartphone, tablet e laptop, ed Efficient Smart Desktop, per personalizzare i widget sulla schermata iniziale e accedere alle informazioni senza aprire le applicazioni.

Prezzo e disponibilità Honor X6 è disponibile in due colori: Midnight Black e Ocean Blue sul sito HiHonor.com al prezzo di 199,00 euro, ma fino al 31 gennaio potrete accedere a uno sconto di 20 euro, quindi lo pagherete 179,90 euro.

Honor X7a: prestazioni e autonomia

Honor X7a: caratteristiche tecniche Schermo : 6,745" FullView IPS con risoluzione 1600 x 720 pixel

: 6,745" FullView IPS con risoluzione 1600 x 720 pixel CPU : MediaTek MT6765H octa-core (4 x A53 2,3 GHz + 4 x A53 1,7 Ghz)

: MediaTek MT6765H octa-core (4 x A53 2,3 GHz + 4 x A53 1,7 Ghz) GPU : IMG PowerVR GE8320

: IMG PowerVR GE8320 RAM : 4 GB

: 4 GB Memoria interna : 128 GB espandibile con microSD fino a 1 TB

: 128 GB espandibile con microSD fino a 1 TB Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP f/1.8 Grandangolo: 5 MP f/2.2 Macro: 5 MP f/2.2 Profondità: 5 MP f/2.2

: Fotocamera frontale : 8 MP f/2.0

: 8 MP f/2.0 Connettività : Dual SIM, 4G LTE-FDD/LTE-TDD, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC, USB-C 2.0, jack audio 3.5 mm

: Dual SIM, 4G LTE-FDD/LTE-TDD, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, NFC, USB-C 2.0, jack audio 3.5 mm Batteria : 6.000 mAh con ricarica a 22,5 W

: 6.000 mAh con ricarica a 22,5 W Peso : 196 g

: 196 g Dimensioni : 167,48 × 76,85 × 8,27 mm

: 167,48 × 76,85 × 8,27 mm Sistema operativo: Magic UI 6.1 (basato su Android 12)

Honor x7a è caratterizzato da un'ampia batteria da 6.000 mAh, da un sistema a quattro fotocamere e da uno ampio schermo da 6,74 pollici. La batteria di Honor X7a, accoppiata alla tecnologia Power Saving di Honor, offre fino a 42 ore di navigazione sui social media, 42 ore di telefonate o 29 ore di streaming musicale con una carica completa, mentre la ricarica da 22,5 W consente oltre 10 ore di streaming musicale con soli 30 minuti di ricarica. Honor ha studiato un nuovo tipo di tecnologie per garantire una maggiore longevità e permettere uno stato di salute della batteria superiore all'80% anche dopo tre anni di utilizzo. Per quanto riguarda lo schermo, certificato dal TÜV Rheinland per le basse emissioni di luce blu, abbiamo le modalità Eye Comfort ed eBook (oltre alla Dark) per ridurre l'affaticamento degli occhi, mentre il sistema di fotocamere garantisce scatti perfetti in ogni condizione. La frontale, soprattutto, promette di soddisfare gli amanti dei selfie o chi fa molte videochiamate.

Prezzo e disponibilità Honor X7a è disponibile in tre colori: Titanium Silver, Midnight Black e Ocean Blue sul sito HiHonor.com al prezzo di 229,90 euro, ma fino al 31 gennaio potrete accedere a uno sconto di 20 euro, quindi lo pagherete 209,90 euro.

Honor Pad X8

Honor Pad X8: caratteristiche tecniche Schermo : 10,1" IPS FHD 224 PPI (1920×1200 pixel)

: 10,1" IPS FHD 224 PPI (1920×1200 pixel) CPU : MediaTek MT8786 octa-core 12nm (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 1.8GHz 6x Cortex-A55 CPU)

: MediaTek MT8786 octa-core 12nm (Dual 2GHz Cortex-A75 + Hexa 1.8GHz 6x Cortex-A55 CPU) GPU : Mali-G52 2EEMC2

: Mali-G52 2EEMC2 RAM : 4 GB

: 4 GB Memoria interna : 64 GB espandibile con microSD fino a 512 GB

: 64 GB espandibile con microSD fino a 512 GB Fotocamera posteriore : 5 MP f/2.2

: 5 MP f/2.2 Fotocamera frontale : 2 MP f/2.2

: 2 MP f/2.2 Connettività : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB di tipo C

: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, USB di tipo C Batteria : 5.100 mAh

: 5.100 mAh Audio: 2 altoparlanti

2 altoparlanti Peso : 460 g

: 460 g Dimensioni : 240,2 × 159 × 7,55 mm

: 240,2 × 159 × 7,55 mm Sistema operativo: Android 12 con Magic UI 6.1

Honor Pad X8 è un tablet elegante, sottile e leggero, con uno spessore di 7,55 mm e un peso di soli 460 g, dotato di un ampio schermo FHD da 10,1 pollici. è un tablet elegante, sottile e leggero, con uno spessore di 7,55 mm e un peso di soli 460 g, dotato di un ampio schermo FHD da 10,1 pollici. I due altoparlanti ad alta ampiezza posizionati simmetricamente su entrambi i lati promettono un'incredibile esperienza audio full-range, ed esaltano i suoni a bassa frequenza per creare un effetto audio dinamico. Come gli altri dispositivi Honor, anche il Pad X8 è dotato di accorgimenti per la protezione della vista (modalità eBook su tutte), e la Magic UI 6.1 offre una serie di funzioni migliorate e personalizzate per multitasking e produttività.