HMD Global Oy ("HMD"), uno dei più importanti produttori europei di smartphone, ha annunciato l'avvio della produzione di smartphone 5G in Europa. In particolare, il primo dispositivo, Nokia XR21, è ora disponibile per l'acquisto da parte dei clienti enterprise. "Siamo entusiasti di produrre il nostro rugged-phone 5G in Europa e ci impegniamo a investire in sicurezza, tecnologia e processi produttivi che rendono i nostri dispositivi più sicuri e longevi", ha commentato a riguardo Jean-Francois Baril, Co-Founder, Chairman e CEO di HMD Global.

Entrando nei dettagli, ogni dispositivo viene sottoposto a rigorosi test su software e malware europei, e alcuni clienti enterprise hanno richiesto una sicurezza aggiuntiva in collaborazione con una serie di cybersecurity partner. I dati, quindi, vengono archiviati in modo sicuro all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, Nokia XR21 è costruito per durare nel tempo ed è eco-sostenibile. Grazie alla certificazione di durabilità di livello militare e alla classificazione IP69K, lo smartphone resiste a polvere, calore, urti e acqua. Come già accennato in precedenza, Nokia XR21 è stato realizzato per ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente: ad esempio, la scocca è in alluminio 100% riciclato e la batteria, che dura due giorni, supporta il 60% di ricariche in più nel corso della sua vita.

Per celebrare l'avvio della produzione di smartphone 5G in Europa e i nuovi standard di sicurezza di Nokia XR21, su nokia.com sarà possibile acquistare un'edizione limitata di 30 unità realizzate direttamente dalla linea di produzione europea. I dispositivi Limited Edition 'Made in Europe' sono caratterizzati dall'esclusivo colore Frosted Platinum, l'incisione del numero di serie sulla scocca e la presenza del certificato di origine all'interno della confezione.