Grazie ad OPPO potrai vincere un viaggio in Islanda

OPPO, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, annuncia il lancio della nuova campagna in collaborazione con National Geographic, con l'obiettivo di catturare i panorami e gli scenari unici dell'Islanda, anche in condizioni di scarsa luminosità. La partnership, che entra nel suo terzo anno, nasce dalla volontà di esplorare e immortalare il mondo attraverso la tecnologia OPPO, come fatto in precedenza con il progetto "Out of This World Colours" nel deserto del Mojave e con "Uncover Antarctica".

La campagna "Empower Every Moment" di quest'anno, guidata dal pluripremiato fotografo del National Geographic Kiliii Yuyan, mette al centro gli straordinari panorami dell'Islanda e le sue montagne caratterizzate da magnifiche cascate nascoste, il tutto filmato e fotografato utilizzando unicamente l'ultimo smartphone flagship di OPPO, il Find X5 Pro. La modalità 4K Ultra Night Video e le performance fotografiche HDR del Find X5 Pro sono infatti potenziate da Marisilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l'imaging all'avanguardia proprietario di OPPO, che ridefinisce il concetto di videografia e fotografia notturna, permettendo di catturare immagini in 4K sorprendenti, senza sacrificare il soggetto o lo sfondo.

Bingo Liu, President Western Europe di OPPO, dichiara: "Il nostro obiettivo è quello di consentire alle persone di vivere esperienze incredibili attraverso la tecnologia, e con Find X5 Pro saranno in grado di catturare l'intero spettro di colori della vita. Quale modo migliore per dimostrarlo se non visitando una delle zone più belle del mondo e immortalando il paesaggio con una fotografia sorprendente e fedele alla realtà. Le nostre precedenti campagne con National Geographic hanno portato alla scoperta delle bellezze nascoste del nostro pianeta, e siamo felici che le persone possano vedere cosa siamo stati in grado di realizzare insieme questa volta, grazie al potente sistema di fotocamere del Find X5 Pro, che può catturare 1 miliardo di colori mozzafiato".

Kiliii Yuyan, pluripremiato fotografo del National Geographic, aggiunge: "Una delle più grandi sfide della fotografia su smartphone è scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione. È facile non riuscire a cogliere i dettagli, così come i giochi di chiaro-scuro che possono elevare la fotografia al livello successivo".

Il pluripremiato lavoro di Kiliii Yuyan ha precedentemente portato alla luce le storie dell'Artico e delle comunità che vivono sul suo territorio. Una volta scoperte le sue discendenze sia Nanai (nativo siberiano) che cinese-americano, Kiliii ha viaggiato attraverso le regioni polari lavorando fianco a fianco con le culture indigene e la fauna selvatica. Ha visto e sperimentato le avventure e i pericoli del mondo, sfuggendo al collasso del ghiaccio marino o inseguito dalle balene in Groenlandia, per trovare infine le proprie origini ai confini del mondo.

La campagna - Empower Every Moment

La campagna "Empower Every Moment" celebra il viaggio di Kiliii attraverso l'Islanda, esplorando luoghi come l'iconica laguna di origine glaciale Jökulsárlón, la straordinaria spiaggia di sabbia nera di Fauskasandur e la cruda bellezza di Kvernufoss; tutti luoghi meravigliosi immortalati grazie a OPPO Find X5 Pro.

Accanto alla campagna con National Geographic, OPPO vuole anche dare a sei persone, di cui una selezionata dall'Italia, la possibilità di intraprendere un viaggio esclusivo alla scoperta dell'Islanda partecipando ad un concorso fotografico[1]. Basterà pubblicare nella sezione dedicata sulla OPPO Community, i momenti più belli scattati durante le proprie esperienze di viaggio, utilizzando facoltativamente gli hashtag #GetawayWithOPPO e #OPPOFindX5Pro, per poter vincere questa esperienza unica. I contributi postati verranno analizzati da una giuria, composta anche da un fotografo professionista, che terrà conto dei seguenti criteri nella selezione: attinenza con il tema prescelto, impatto e valenza artistica, visione d'insieme, tecnica, composizione e originalità. Oltre al viaggio verranno messi in palio anche 3 smartphone della gamma Find X5. I dettagli e il regolamento del concorso fotografico sono disponibili sulla OPPO Community.

OPPO Find X5 Pro – Empower Every Moment

Find X5 Pro è l'ultimo flagship di OPPO, che alza l'asticella dell'imaging degli smartphone e del design premium. Il nuovo smartphone è ricco di funzioni leader nel settore, che consentono agli utenti di esprimere la propria personalità e individualità in qualsiasi momento e in ogni luogo. Find X5 Pro vanta un'estetica futuristica che raggiunge una raffinatezza moderna e dalle linee pulite, oltre a offrire un'esperienza di imaging unica al mondo grazie a MariSilicon X, il primo NPU per l'imaging proprietario di OPPO, con cui il brand supera la più grande sfida all'acquisizione di video attraverso smartphone, con la possibilità di registrare video notturni in 4K e scattare foto accattivanti. Completa il tutto un eccezionale sistema di doppia fotocamera IMX766, prestazioni impareggiabili, connettività 5G ultraveloce e l'innovativa tecnologia SUPERVOOC Flash Charging.