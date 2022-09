Scoperta grave vulnerabilità sulle app TikTok, risolta grazie a Microsoft

La vulnerabilità in questione risiedeva nel codice della sue app, sia la versione Android che quella per dispositivi iOS , e riguardava la gestione dei deep link , ovvero quei link che da una specifica app (ad esempio un browser) sono in grado redirezionare l'utente verso un'altra app (come appunto quella di TikTok).

Fa quindi particolare notizia l'ultima novità emersa in tema sicurezza e che sicuramente non è positiva per TikTok . Si tratta infatti della scoperta di una grave vulnerabilità delle sue app, la quale ha coinvolto i suoi diversi milioni di utenti.

Ad oggi i social network svolgono un ruolo fondamentale nel nostro quotidiano praticamente per tutte le tipologie di utenti. Tra i social maggiormente in crescita e più giovani troviamo sicuramente TikTok .

La vulnerabilità avrebbe potuto permettere, a ipotetici malintenzionati, di accedere in maniera non autorizzata all'account personale di altri utenti. Questo avrebbe quindi potenzialmente permesso un accesso non autorizzato ai dati personali dell'account e all'interazione non autorizzata con altri utenti, come ad esempio la pubblicazione di contenuti sul social.

La vulnerabilità stata scovata da Microsoft, nello specifico dal suo team di sicurezza 365 Defender Research. Microsoft ha comunicato nei mesi precedenti a TikTok l'esistenza di tale vulnerabilità e l'azienda ha provveduto celermente a risolverla.

TikTok ha riferito che secondo i suoi rilevamenti nessuno sarebbe stato in grado di sfruttare tale vulnerabilità, pertanto possiamo ipotizzare che nessun dato personale degli utenti TikTok è stato visualizzato in modo non autorizzato.

Rimane quindi cruciale, come sempre consigliamo, di tenere aggiornata la propria app TikTok, così come tutte le altre app che hanno accesso a dati personali e sensibili.