Il nuovo widget di Google Calendar vuole che sappiate come aggiungere un evento

Per tutti, ieri la GrandeG ha annunciato il nuovo widget di Calendar, che era stato rinnovato nel 2021 in stile Material You e con il Colore Dinamico.

Calendar è una delle app su cui Google sta investendo maggiormente, sia per dispositivi con schermi di grandi dimensioni, come pieghevoli e tablet, che per gli utenti di smartphone.

Come potete vedere dall'immagine sotto, nella forma compressa il nuovo widget (a sinistra) mette in primo piano un nuovo pulsante per l'aggiunta degli eventi, proprio come abbiamo visto nei recenti aggiornamenti per Gmail e Google Keep. Inoltre il mese non è più separato da una barra dal resto del widget, ma è nello stesso spazio di eventi e giorno attuale, mentre sono state rimosse anche le linee di separazione per le settimane.