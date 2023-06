Sarà ancora più semplice associare uno smartwatch Wear OS ad un nuovo smartphone

Fino ad ora, Wear OS conteneva una "stranezza" che infastidiva gli utenti: ogni volta che si associava lo smartwatch ad un nuovo smartphone, il dispositivo indossabile si ripristinava. Tutto ciò, però, sembra destinato ad essere superato grazie a Wear OS 4, la nuova generazione del sistema operativo che dovrebbe arrivare a fine anno. In particolare, il team di 9to5Google è riuscito a scovare la nuova funzionalità sulla versione beta di One UI Watch 5 basato proprio su Wear OS 4 (in funzione su Samsung Galaxy Watch).

L'ultima versione, infatti, consente agli utenti di "trasferire" il proprio smartwatch su un nuovo smartphone senza perdere alcuna impostazione. Nel log delle modifiche dell'update, il produttore coreano spiega così l'opzione: "Trasferisci il tuo orologio senza reimpostarlo. Passa l'orologio a un nuovo telefono, ma mantieni le tue app, i quadranti e altro ancora. Puoi iniziare nelle impostazioni generali del tuo orologio nell'app Galaxy Wearable". Il team di 9to5Google ha effettuato un rapido test e tutto funziona perfettamente: difatti, passando ad un nuovo smartphone, all'utente viene chiesto se l'account Google sul telefono corrisponde a quello sullo smartwatch.

Ancora non si sa, però, se la nuova opzione sarà disponibile su tutti i dispositivi Wear OS 4.