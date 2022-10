Google continua a pubblicare video di Pixel 7 e Pixel Watch per auto-sabotarsi l'evento di lancio

In merito ai Pixel 7 abbiamo modo di apprezzare come, anche per questa generazione, il focus principale sarà la fotocamera. Nello specifico infatti è possibile vedere come i Pixel 7 saranno in grado di offrire performance fotografiche di alto livello, anche in fase di zoom, e anche grazie alle elaborazioni software di Google. Magic Eraser in cima a tutti.

Nel video possiamo avere ulteriori conferme del design e delle colorazioni attese per i nuovi Pixel 7. Ma i dettagli più interessanti riguardano Pixel Watch. Nel video pubblicato da Google infatti è possibile vedere Pixel Watch in azione: vediamo l'interfaccia Now Playing di YouTube Music per Wear OS, la navigazioni con Maps, i pagamenti digitali con Google Wallet e la gestione delle chiamate vocali.