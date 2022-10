Google aggiorna i suoi Pixel con le patch di ottobre, ultimo giro per Pixel 4

Google si conferma tra i produttori più rapidi in termini di aggiornamenti software, visto che è anche il proprietario di Android. Big G ha appena avviato, come di consueto a ogni inizio del mese, il rollout di un nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi smartphone .

Come spesso accade, l'aggiornamento di ottobre per i Pixel di Google include anche qualche fix e ottimizzazione. Tra quelli principali troviamo dei fix al comparto audio, all'interfaccia utente e alla connettività, soprattutto per quanto riguarda la connettività Wi-Fi. Trovate il changelog completo a fine articolo.

Vale la pena notare che l'aggiornamento appena descritto sarà anche l'ultimo ufficialmente previsto per Pixel 4 e Pixel 4 XL. I due ex top di gamma Google sono arrivati infatti alla fine del supporto ufficiale garantito da Google. Questo non significa che non verranno più aggiornati, potrebbero comunque arrivare degli aggiornamenti straordinari in futuro.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale per tutti i Pixel supportati. Qui sotto trovate la lista dei Pixel che stanno ricevendo l'aggiornamento. Per scaricare factory image e file OTA degli aggiornamenti potete far riferimento alle pagina appena linkate.