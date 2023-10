Google rilascia un update per risolvere un bug fastidioso di Android Auto

All'inizio si credeva che il colpevole di tutto fosse un aggiornamento di Android Auto, tuttavia, in un secondo momento, alcuni utenti hanno individuato il motivo del bug nell'app Google, che ha il compito di alimentare Google Assistant. Nell'attesa di un update ufficiale, era stata anche individuata una soluzione alternativa e cioè il downgrade ad una versione precedente dell'app. Questa operazione ha consentito di superare provvisoriamente il problema, ripristinando la barra delle applicazioni. In ogni caso, però, sui dispositivi su cui erano abilitati gli aggiornamenti automatici, l'ultima versione dell'app Google veniva installata automaticamente.

Finalmente buone notizie per gli utenti di Android Auto . Google , infatti, ha rilasciato un aggiornamento per l'app Google che va a risolvere un bug che causava la scomparsa della barra delle applicazioni. Si trattava di una criticità importante visto che impediva agli utenti di passare da un'app all'altra nonché di tornare al cassetto delle app o alla schermata Coolwalk .

Ora, però, sembra tutto risolto: gli utenti, infatti, hanno evidenziato che l'ultimo aggiornamento dell'app Google – dovrebbe trattarsi della versione 14.140.33 - riporta tutto alla normalità. Infine, restando in casa di Android Auto, alcuni modelli di BMW starebbero riscontrando delle difficoltà con il sistema di Google. In particolare, si tratta dell'errore 14: in pratica, il software che alimenta il sistema di infotainment della propria auto non viene convalidato nell'ambito della sicurezza e dunque non può eseguire Android Auto.