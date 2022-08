Google TV si aggiorna: nuova funzione per liberare memoria

Nel settore dei dispositivi dedicati al mondo delle smart TV Google è presente con il suo recente Chromecast con Google TV, l'evoluzione del Chromecast degli scorsi anni che rende smart qualsiasi TV alla quale viene connesso.

Nelle ultime ore sono arrivate interessanti novità per questo dispositivo, con Google che rilascia un nuovo aggiornamento per Chromecast con Google TV e per tutti i dispositivi con Google TV. Andiamo quindi a vedere insieme le novità:

L'opzione per liberare storage interno arriva tanto per Chromecast con Google TV quanto per gli altri dispositivi che supportano ufficialmente Google TV. Si tratta di un'opzione che cancella automaticamente i file non utili dallo storage interno, come ad esempio quelli associati alla cache delle varie app installate. L'opzione si rivelerà particolarmente utile su tutti i dispositivi con storage limitato.

Sono state migliorate le prestazioni e la fluidità. Il tutto passa chiaramente da ottimizzazioni del software.

Miglioramenti per la velocità di caricamento delle schede For You e Live.

Miglioramenti anche per la velocità di caricamento del profilo bambini.

. In futuro arriveranno ulteriori ottimizzazioni software che permetteranno di risparmiare RAM.

L'aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. Per aggiornare non dovrete far altro che ricevere la notifica di aggiornamento e confermare la scelta. Alla fine della procedura d'installazione verrà richiesto di riavviare il dispositivo.