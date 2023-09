Google TV potrà contare su un nuovo chip più efficiente e performante

Nello specifico, l'ultimo chip è realizzato con il processo di produzione a 6 nm , dunque un bel passo in avanti rispetto al processo a 12 nm che ha caratterizzato l'X4. Una maggiore efficienza, quindi, potrebbe favorire un hardware più piccolo, come il dongle Chromecast di Google: tutto ciò potrebbe limitare i problemi relativi al surriscaldamento. A questo proposito, su LinkedIn , SEI ha affermato che il suo box di riferimento registra un consumo energetico inferiore del 50% utilizzando il nuovo chip.

La maggior parte dei dispositivi Google TV e Android TV sono equipaggiati con la stessa serie di chip Amlogic. A riguardo, è in arrivo una novità: si tratta di Amlogic S905X5. In particolare, grazie ad un'immagine diffusa da SEI Robotics, si possono osservare le novità incluse nel chip, tra cui il s upporto a Dolby Atmos, eARC, frequenza di aggiornamento variabile e altro ancora. Tuttavia, la vera novità è rappresentata proprio dal chip, che promette una maggiore efficienza.

Ritornando alle specifiche tecniche, il chip Amlogic S905X5 avrà una GPU Mali-G310 con clock a 1 GHz e una VPU che supporta AV1, H.265, VP9 e altri principali codec. Inoltre, secondo CNX-Software, la nuova CPU potrebbe utilizzare i core Cortex-A510 aggiornati di ARM che hanno debuttato nel 2021. Per quanto riguarda le tempistiche di rilascio, ancora non si hanno grosse novità. Tuttavia, Google starebbe preparando un nuovo Chromecast con Google TV e, considerando il ciclo di aggiornamento dell'azienda di tre o più anni, ottenere le ultime novità da Amlogic contribuirebbe notevolmente a garantire che il dispositivo sia attuale per alcuni anni.