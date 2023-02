Google TV aggiorna la sua interfaccia

Google TV essenzialmente consiste in un aggiornamento grafico e di alcune funzionalità rispetto ad Android TV . Ormai sono tanti i prodotti, anche non di Google, che offrono la nuova interfaccia software per smart TV.

L'aggiornamento appena introdotto da Google per l'interfaccia utente di Google TV consiste in nuovi elementi che arrivano nella sezione denominata Per te della stessa Google TV. Parliamo degli elementi denominati Film, Show, Family ed Español. È abbastanza semplice capire che i primi tre rappresentano dei collegamenti rapidi alle sezioni in cui vengono raccolti i contenuti proposti da Google TV categorizzati per tipologia.

La categoria Family ovviamente proporrà dei contenuti suggeriti per essere fruiti anche dai più piccoli. Vi ricordiamo che tutti i contenuti raccolti da Google TV vengono proposti in base ai servizi di streaming multimediale usati e impostati tra i preferiti in Google TV per ricevere suggerimenti automatici.