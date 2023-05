Google copia (e collabora con) Apple per “Trova il mio dispositivo”: gli manca solo un AirTag!

Dal palco del Google I/O, Google ha annunciato un'importante novità per l'ecosistema Android, che pesca a piene mani da quanto fatto da Apple con AirTag: parliamo del nuovo Trova il mio dispositivo (Find My Device), che ci permetterà di ritrovare gli oggetti smarriti sfruttando l'ampissima rete di dispositivi Android in giro per il mondo. Il funzionamento del nuovo sistema di localizzazione è analogo a quanto avviene con i tracker e i device di Apple: la posizione dei dispositivi supportati da questa tecnologia sarà costantemente aggiornata sui server di Google dagli smartphone Android che passano vicino all'oggetto stesso, senza alcuna interazione richiesta. In altre parole, se dimenticate gli auricolari al bar, sarà sufficiente che una persona con un dispositivo Android in tasca si trovi vicino le cuffiette perché voi possiate sapere immediatamente dove si trovano. Il tutto avviene in maniera automatica (grazie all'Ultrawideband): considerando quanto è preciso e affidabile AirTag e quanti Android ci sono in giro, possiamo aspettarci un'esperienza utente decisamente migliorata per Trova il mio dispositivo.

Trova il mio dispositivo funzionerà con smartphone e accessori dotati di versioni recenti di Bluetooth (come cuffie, ad esempio), ma sarà possibile tracciare anche chiavi, portafogli e così via: al momento sembra che Google non svilupperà un suo tracker in stile "AirTag", ma ha annunciato che Find My Device supporterà i tracker Bluetooth esistenti come Tile, Chipolo e altri ancora.