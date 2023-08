Google vuole trasformare la vostra Android TV in speaker Bluetooth

La funzionalità della quale si parla riguarda la possibilità di usare le smart TV con Android TV come se fossero degli speaker Bluetooth. Questo permetterebbe di riprodurre contenuti audio sulle proprie smart TV tramite i classici comandi vocali di Assistant, ai quali siamo abituati con i vari smart speaker che già troviamo sul mercato.

Questa novità è in fase di sviluppo da parte di Google, la quale starebbe collaborando con MediaTek per integrare la ricezione di contenuti audio tramite connettività Bluetooth sui dispositivi dotati di Android TV.

Questo dovrebbe permettere di inviare e ricevere dati audio tramite Bluetooth, esattamente come avviene per la maggior parte degli smart speaker.

Dunque, in futuro potremmo usare i nostri smartphone per trasmettere contenuti via Bluetooth alla nostra smart TV con Android TV. Non vi sono indicazioni su quanto potrebbe arrivare al pubblico per il momento.