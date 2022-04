Google esalta la sicurezza di Android Entreprise

Google ha esaltato la sicurezza che riesce a fornire ai dispositivi aziendali attraverso Android Enterprise. Grazie ad un sistema operativo rafforzato, servizi di sicurezza e controlli completi dei criteri di gestione della mobilità aziendale (EMM), Android Enterprise riesce infatti ad offrire alle aziende e alle organizzazioni sicurezza a più livelli e gli strumenti necessari per proteggere i propri utenti.

Google, però, ha voluto ulteriormente mettere alla prova questo sistema, affidando alla NCC Group – una società di valutazione della sicurezza IT – l'incarico di valutarne le prestazioni. Ebbene, dopo una serie di test approfonditi su di un Google Pixel dotato di Android 12, la società non ha riscontrato problemi "CAT I", ovvero quelli che indicano i problemi di sicurezza più gravi, come la capacità di ottenere il controllo completo e immediato su un dispositivo.