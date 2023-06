Addio ai resi: Google Shopping riceve la funzione AI per provare i vestiti da casa

Nell'ultimo periodo Google è uscito definitivamente allo scoperto anche in termini di intelligenza artificiale. Dopo aver lanciato Google Bard, il gigante statunitense sta integrando importanti novità anche per le sue app e servizi.

Dopo aver visto le novità introdotte per Google Lens, rimaniamo in tema di intelligenza artificiale al nostro servizio con le novità appena svelate per Google Shopping. Si tratta della piattaforma che è disponibile prettamente tramite la ricerca Google e che fornisce risultati correlati a capi di abbigliamento cercati.

La novità per Google Shopping si chiama Try On e consiste nella possibilità di provare virtualmente i capi di abbigliamento che si visualizzano online. La prova virtuale promette di essere molto accurata, con Google che ha reso disponibile dei modelli generati con intelligenza artificiale.