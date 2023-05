Perché a Google piacciono le piume di uccello

Google Design , la divisione dell'azienda che si occupa delle interfacce grafiche dei siti web e delle applicazioni, ha rinnovato il proprio sito e per l'occasione ha realizzato una serie di cortometraggi dal titolo "The Making of Material You". In questi brevi filmati, la società ha svelato i retroscena che ci sono dietro a determinate scelte, tra cui quella che ha portato alla realizzazione degli sfondi di Pixel 7 e Pixel 7 Pro.

Per i nuovi sfondi, Google ha puntato sugli uccelli, scelti per la loro "vivacità, positività e audacia", qualità che secondo il colosso caratterizzano anche i suoi smartphone. A riguardo, infatti, la società ha spiegato: "I colori, le forme e la lucentezza del piumaggio degli uccelli sembravano sia familiari che sorprendenti, in particolare se visti da molto vicino o ritagliati in modi insoliti. Dare uno sguardo nuovo e fresco a qualcosa altrimenti così banale è stata la rappresentazione perfetta di come volevamo ridefinire un'esperienza di dispositivo premium. Lo riconosci, ti senti a tuo agio, eppure sembra in qualche modo straordinario sia nella composizione che nel contesto".