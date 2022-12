Google ha in mente grandi cose per il risparmio energetico su Wear OS

Nelle ultime ore sono arrivati ulteriori dettagli da Google proprio in merito a Wear OS , con l'acquisizione da parte di BigG del team di KoruLab . Per capire cosa si intende con questa acquisizione è utile andare a vedere di cosa si occupa esattamente KoruLab.

KoruLab è un team finlandese che nel corso del tempo si è specializzato nello sviluppo e lancio di sistemi operativi adatti a dispositivi con bassissime risorse hardware. Ad esempio, KoruLab ha sviluppato una libreria di interfaccia grafica da soli 128 kB, la quale supporta kernel Linux e grafica a 60 fps. Nella galleria in basso trovate qualche esempio pratico delle implementazioni di KoruLab.

I prodotti software di KoruLab sono stati proposti su dispositivi molto basilari, come quelli per l'Internet of Things, i quali presuppongono degli spazi e delle risorse hardware estremamente ridotti.

Allora è semplice capire che l'apporto del team KoruLab in Wear OS gioverà soprattutto allo sviluppo di nuove opzioni mirate all'efficienza energetica. I software sviluppati da KoruLab prevedono infatti dei consumi estremamente ridotti, senza penalizzare l'aspetto grafico.

Al momento è difficile prevedere quando ci saranno le prime concretizzazioni di questa nuova collaborazione, torneremo ad aggiornarvi non appena ne sapremo di più.