Google lancia "Risultati su di te" per rimuovere più facilmente le informazioni personali

Come già anticipato in passato, Google sta introducendo diverse funzionalità che avranno l'obiettivo di garantire agli utenti un maggior controllo sull'utilizzo dei propri dati durante l'utilizzo dello smartphone. Nella fattispecie, l'ultima novità in tal senso riguarda uno strumento in grado di facilitare la rimozione dei risultati di ricerca che contengono dati personali come indirizzo, numero di telefono ed altre informazioni sensibili. Prima di entrare nel vivo della notizia, può tornare utile consultare la nostra guida su come funzione Google nel 2022.

Questa funzione, svelata per la prima volta durante l'evento I/O 2022, è accessibile tramite il pannello "Informazioni sul tuo risultato", che può essere aperta premendo i tre pallini ubicati in alto a destra sull'app di Google. Una volta visualizzato questo menu, sarà possibile selezionare quale tipo di informazione dovrà essere rimosso tra numero di telefono, indirizzo oppure email. Google, a questo punto, esaminerà la richiesta inviata dall'utente e, se lo riterrà opportuno, eliminerà quanto richiesto dai risultati di ricerca.