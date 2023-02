Google rilascia le patch Android di febbraio: Pixel e Galaxy Note 20 in prima fila

Conosciamo la bene la cura con la quale Google supporta Android e i suoi smartphone sul mercato. Ogni mese infatti arriva un nuovo aggiornamento di sicurezza, le cosiddette patch che coinvolgono anche i modelli Android degli altri produttori.

Con il mese di febbraio appena iniziato viene avviata la distribuzione delle patch di sicurezza Android aggiornate. Queste sono accompagnate dal consueto bollettino di sicurezza redatto da Google. BigG riferisce che con le nuove patch vengono risolte molteplici vulnerabilità di sicurezza che interessano il framework, il sistema e il framework multimediale di Android. Altre vulnerabilità sono state risolte a livello di kernel Android.

Parallelamente a queste novità tecniche, Google avvia il rilascio del nuovo aggiornamento software di sicurezza per i suoi Pixel. In queste ore infatti tutti i suoi modelli supportati, ovvero le serie serie Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6a e Pixel 7, stanno ricevendo il nuovo update di sicurezza.

Si tratta della build TQ1A.230205.002 la quale, oltre a introdurre i fix di sicurezza menzionati sopra, introduce la risoluzione di alcuni bug che coinvolgevano la funzionalità Clear Calling dei Pixel 7 e altri problemi minori di connettività.

Ma i Pixel di Google non sono gli unici ad aggiornarsi. Nelle ultime ore infatti anche Galaxy Note 20 ha iniziato a ricevere il nuovo update di febbraio. Il modello in fase di aggiornamento è quello con processore Exynos, ovvero la variante venduta anche in Italia. Questa sta ricevendo il nuovo firmware N98xBXXS5GWB1.