Google rilascia Android 14 QPR 1: nuove personalizzazioni e un'ispirazione da iPhone

Continua senza sosta la strada tracciata da Google per il beta testing di Android 14. Come ampiamente annunciato nella scorsa settimana, arriva la prima QPR di Android 14 per i Pixel.

Le Quarterly Beta Release di Android consistono in versioni beta che vengono rilasciate dopo, o in concomitanza, della versione stabile della stessa base Android. Questo perché le QPR di Android hanno lo scopo di testare in anteprima le novità software che poi Google rilascia su Android con i Feature Drop dedicati alle versioni stabili del robottino verde.

La nuova QPR di Android 14 appena rilasciata include un buon numero di novità, molte dedicate alla personalizzazione ma altre che possono rivelarsi molto utili e smart. Andiamo a vederle insieme: