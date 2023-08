Google rilascia Android 14 Beta 5.1: qualche fix molto gradito

Google continua la sua strada verso Android 14, la nuova generazione del sistema operativo per smartphone che arriverà in versione stabile entro l'estate.

Come tutti gli aggiornamenti intermedi, anche la Busta 5.1 di Android 14 introduce soltanto qualche fix a livello di sistema. Andiamo a vedere di cosa si tratta:

Risolti i problemi di mancato rilevamento della SIM se era arrivata le selezione fissa del numero.

Risolti i problemi di connettività 5G per i dispositivi con specifici operatori.

Risolti i problemi di visualizzazione del display dopo aver bloccato lo schermo.

Risolto un problema di basse prestazioni su Pixel Fold abilitando uno specifico sfondo animato.

Insomma, arriva qualche gradito fix per Android 14, con i quali l'esperienza utente quotidiana dovrebbe migliorare.

La build in fase di distribuzione con il codice UPB5.230623.005/.A1.

La nuova beta di Android 14 è attualmente in fase di distribuzione via OTA per tutti i Pixel supportati, ovvero per Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a. La stessa beta arriva ovviamente anche per Pixel Fold e Pixel Tablet.

In questa guida abbiamo descritto come aderire al programma beta di Android.