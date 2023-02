Google rilascia Android 13 QPR2 Beta 3.2: saranno felici i possessori di Pixel

Continua il viaggio della versione beta di Android 13 sugli smartphone di Google. Ormai sappiamo che in parallelo alla versione stabile di Android 13 c'è il programma Quarterly Platform Release, il quale permette di provare in anteprima le novità software che arriveranno nei mesi successivi sulla versione stabile.

Nelle ultime ore Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento software proprio per coloro che hanno aderito al programma QPR. Si tratta della QPR 3.2 di Android 13, ovvero di un aggiornamento intermedio di piccole dimensioni. Questo tipo di aggiornamenti intermedi è abbastanza frequente nel programma beta di Android, e arriva quando è necessario qualche fix software.

Anche in questo caso Google ha rilasciato la QPR 3.2 di Android 13 per risolvere un problema che affliggeva il display dei Pixel. Tale problema è statao segnalato da diversi utenti possessori di Pixel: per alcuni consisteva nello sfarfallio del display, per altri nella visualizzazione di una porzione bianca e di una verde, e per altri ancora nell'impossibilità di interagire con il display.

In tutti questi casi il problema si è presentato in maniera casuale e temporanea.

Non è chiaro cosa ci sia stato alla base di questo problema, probabilmente degli intoppi software a livello della gestione del refresh rate del display, molto probabilmente a livello di GPU.

La build di riferimento per questo aggiornamento corrisponde alla T2B3.230109.009. Questa è in fase di distribuzione via OTA per tutti coloro che hanno aderito al programma beta QPR. Per ulteriori informazioni su come aderire vi suggeriamo la nostra guida dettagliata.