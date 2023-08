Google rilascia l'aggiornamento di agosto per i suoi Pixel: patch e non solo

E mentre attendiamo l'atteso debutto della nuova versione del robottino verde, Google rilascia puntuale il nuovo aggiornamento di sicurezza per i suoi Pixel. Nelle ultime ore infatti BigG ha avviato il rilascio delle patch di agosto per i suoi smartphone supportati.

La seconda parte dell'estate che stiamo per vivere ci porterà grandi novità in termini software per i dispositivi Android , con Google che lancerà la versione stabile di Android 14 .

L'aggiornamento appena rilasciato da Google è infatti entrato sull'aspetto della sicurezza, con le patch di agosto che consistono nella risoluzione di circa 39 vulnerabilità di sicurezza scovate a livello di sistema Android.

Oltre alla sicurezza, troviamo l'introduzione di risoluzioni ad alcuni problemi nella connettività Bluetooth, problemi nella visualizzazione di sfondi animati, problemi nella gestione del blocco schermo e altri che riguardano la connessione e funzionamento in Hub Mode, riguardanti appunto solo Pixel Tablet.

Come di consueto l'aggiornamento mensile viene distribuito automaticamente via OTA per tutti i Pixel che sono supportati.

Stiamo parlando dei modelli Pixel 4a, 4a 5G, 5, 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, e Pixel Tablet.

Qui sotto trovate anche i link di download ai file OTA e alle factory image relative all'aggiornamento appena rilasciato, questi file sono utili per procedere con l'aggiornamento manuale, abbiamo descritto la procedura nelle nostre guide (questa per l'update con file OTA e questa per l'update con factory image):