Google potrebbe fissare requisiti hardware per i nuovi pieghevoli

Gli smartphone pieghevoli, soprattutto negli ultimi tempi, stanno facendo sempre più passi in avanti. Tuttavia, regna ancora una certa incertezza relativamente alla longevità. Ad esempio, recentemente un test di piegatura di terze parti ha rivelato che il Motorola Razr 40 Ultra avrebbe supportato soltanto 126.266 pieghe nonostante il produttore abbia dichiarato che il dispositivo sia in grado di gestire 400.000 cicli.

A questo proposito, secondo Mishaal Rahman, Google potrebbe cercare di intervenire e offrire almeno alcune garanzie per la longevità dei futuri dispositivi pieghevoli. In particolare, i nuovi pieghevoli dovrebbero supportare almeno 200.000 aperture/chiusure. Insomma, per fare un esempio, se un utente apre il telefono 100 volte al giorno, il pieghevole durerebbe almeno cinque anni. Parlando della cerniera, a quanto pare, Google potrebbe richiedere che qualsiasi dispositivo con una "cerniera di coppia" mantenga almeno l'80% della sua coppia originale dopo 200.000 cicli. A questo proposito, in un recente test, il Galaxy Z Flip 5, che ha ottenuto un ottimo punteggio nel test complessivo, ha mostrato alcuni problemi di coppia perdendo effettivamente la sua capacità di mantenere gli angoli semichiusi dopo 223.000 pieghe.