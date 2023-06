Google Recorder diventa più potente anche sul web

Google Recorder presenta diverse peculiarità , soprattutto per coloro che usano la sua app per dispositivi Android. Le stesse peculiarità ora arrivano anche nella versione web, ovvero quella raggiungibile dal sito in versione desktop .

Nelle ultime ore infatti Google Recorder web ha ricevuto un nuovo aggiornamento con il quale è stata introdotta la funzionalità per selezionare porzioni della registrazione. La nuova opzione è contrassegnata dall'icona della forbice e permette di selezionare con il mouse la parte di registrazione, sulla forma d'onda o sulla trascrizione, che si intende rimuovere o tagliare.

Come vedete dagli screenshot qui sopra e in basso, una volta selezionata la porzione di registrazione sarà possibile scegliere l'opzione Ritaglia o Rimuovi. In alto a destra trovate anche le funzionalità per annullare la selezione appena effettuata oppure per salvarla come un nuovo file.