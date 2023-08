Google agli utenti Apple: ''Va tutto bene'', passate ad Android

L'eterna battaglia tra Apple e Google per ampliare il proprio bacino di utenza passa anche dal convincere gli user della controparte a passare dalla propria. Proprio per questo Google, nella giornata di ieri, ha pubblicato sul canale YouTube di Android una serie di video promozionali per la sua ultima campagna pubblicitaria. Il messaggio ruota intorno al voler dimostrare che il passaggio ad Android da un iPhone sia un processo semplice e senza preoccupazioni per merito del lavoro svolto da Google, come sottolineato poi dallo slogan "Va tutto bene con Google su Android".