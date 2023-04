Google rilascia la QPR Beta 2.1 di Android 13: risolto un bug, ne rimangono altri

Siamo ormai quasi nel pieno del mese di aprile, il mese in cui Google dovrebbe rilasciare la prima beta pubblica di Android 14 per i suoi smartphone. In parallelo, il programma Beta QPR di Android 13 va avanti.

Dopo il rilascio della seconda beta QPR di Android 13 avvenuto poche settimane fa, Google rilascia un nuovo aggiornamento. Stavolta si tratta di un aggiornamento minore, il quale ha l'obiettivo di risolvere qualche bug.