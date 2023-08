Google punta forte sugli RCS: l'app Messaggi non è mai stata così sicura

Da qualche anno ormai Google punta molto sulla messaggistica RCS (ne abbiamo parlato in questa guida ). E proprio a proposito di RCS sono arrivate delle novità molto importanti a tema sicurezza e privacy .

Google ha infatti annunciato che la crittografia end-to-end sarà abilitata di default per tutti coloro che usano la messaggistica RCS tramite l'app Messaggi, sempre sviluppata e distribuita da Google e sulla quale BigG sta puntando molto proprio in ottica RCS.

L'abilitazione della crittografia end-to-end per tutti gli utenti dell'app Messaggi che useranno i messaggi RCS è un passo molto importante, visto che finora la funzionalità era disponibile solo se abilitata manualmente dagli utenti al primo avvio dell'app. Inoltre, tale modalità di crittografia sarà abilitata di default per tutti i gruppi chat RCS, quando prima era disponibile solo per coloro che usavano la versione beta dell'app.

Le novità appena descritte arriveranno automaticamente per tutti coloro che hanno abilitato la messaggistica RCS all'interno dell'app Messaggi. La distribuzione avverrà via server e dovrebbe completarsi entro i prossimi giorni.