Google con l'ultima pubblicità elenca i motivi per cui acquistare i nuovi Pixel 8

Le anticipazione sui nuovi Pixel 8 non si arrestano nonostante alla presentazione manchi sempre di meno (i nuovi smartphone arriveranno il 4 ottobre). Ad esempio, ora è trapelato un annuncio pubblicitario in cui Google spiega i motivi per cui gli utenti dovrebbero acquistare un Pixel 8. Il filmato, diffuso da Arsène Lupin su X, mette in evidenza tra le altre cose la facilità di trasferire app, contatti, musica, foto, video e messaggi, dal vecchio smartphone all'inedito Pixel 8.

Inoltre, il colosso di Mountain View pone l'accento sull'intelligenza artificiale che caratterizza i nuovi dispositivi. In particolare, mostra qualche dettagli in più sulla funzione "Best Take", ovvero l'opzione che consente di modificare i volti dei protagonisti di una foto tramite l'AI. Dando un'occhiata, sembra che la funzionalità abbia fatto dei passi in avanti rispetto alle indiscrezioni precedenti. Google, poi, si sofferma anche su "Magic Eraser", specificando che tale funzionalità potrà essere impiegata anche su foto scattate con vecchi smartphone.