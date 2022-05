Google ufficializza Protected by Android: la sicurezza sempre più una priorità

Durante lo scorso Google I/O abbiamo visto diverse novità arrivare in casa Google: nuovi smartphone, il primo smartwatch e anche Android 13 in via ufficiale. Proprio nel contesto di Android 13 sono state presentate nuove opzioni per la sicurezza.

Ora Google ha ufficializzato Protected by Android, il brand dedicato alla sicurezza per il suo sistema operativo. L'annuncio è accompagnato da un breve video, che potete vedere con il player in fondo a questo articolo, con il quale vengono illustrate le misure principali per la sicurezza di Android.

Protected by Android raccoglie dunque tutte le opzioni e i servizi per mantenere sicuri i dispositivi Android e i dati personali degli utenti, compreso Google Play Protect.

Piccola curiosità: sembra che Google abbia incluso anche un iPhone 8 Plus nel suo video promozionale, lo trovate al quinto secondo di riproduzione. Per maggiori dettagli su Protected by Android potete consultare il sito ufficiale dedicato.