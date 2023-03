Google Play System di marzo: miglioramenti per le carte fedeltà in Wallet

Come ogni mese, Google ha iniziato a rilasciare una prima tornata di aggiornamenti per il Play System, che insieme a Google Play e ai servizi Google (Google Play Services) permettono alla GrandeG di effettuare aggiornamenti essenziali per i nostri smartphone Android (ma non solo), con nuove funzionalità, anche di sicurezza, indipendentemente dagli aggiornamenti dei produttori (come aggiornare Android).

E visto che Android è una piattaforma in continua evoluzione, i cambiamenti sono sempre numerosi. Ma non solo, quando vengono rilasciati gli aggiornamenti, Google rilascia anche delle note che fanno anche riferimento a funzioni che potrebbero non essere ancora state lanciate, quindi possiamo farci una buona idea della direzione che sta prendendo il sistema del robottino verde. Andiamo a scoprire quelle di questo mese, non ancora particolarmente ricche ma interessanti!