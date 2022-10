Ecco il primo screenshot del Google Play Store per tablet in arrivo nel 2023

Tra l'altro, per sollecitare gli sviluppatori a sfruttare al 100% la nuova interfaccia, Google ha anche pubblicato una serie di linee guida sulla qualità dei contenuti. In particolare, sono evidenziati dei criteri che aiuteranno gli sviluppatori a trarre il massimo dall'inedito formato.

Nello specifico, grazie ad uno screenshot proveniente direttamente dal blog sviluppatori di Android, possiamo individuare qualche dettaglio in più circa il nuovo progetto di Google. Ad un primo sguardo, si può notare che verrà attuata una vera riprogettazione della pagina "Giochi", che presenterà un layout differente rispetto al passato, comprendendo anche le descrizioni delle app e gli screenshot visualizzabili sulla schermata principale. A riguardo, così come affermato nel post, l'azienda ha dichiarato che attraverso questa nuova "veste" punta a migliorare la visibilità delle applicazioni presenti nello store ed a supportare in maniera più efficiente gli utenti durante la scelta su quale app installare.

Le novità, però, non si esauriscono qui. L'azienda, infatti, ha annunciato anche che ora gli sviluppatori potranno aggiungere fino ad otto screenshot in formato 16:9 sul Play Store per Chromebook. Infine, Google ha fornito dei consigli sulle immagini create, come ad esempio non includere schermate ruotate in maniera impropria.