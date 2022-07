Google Play Store: tantissime app e giochi scontati

Sul Play Store di Google spesso e volentieri vengono scontate, anche del 100%, applicazioni o giochi: nella giornata di oggi, sono stati messi in offerta nuovi contenuti, che trovate elencati in seguito. Vi ricordiamo che sul Play Store è sempre possibile chiedere il rimborso di un app o gioco a pagamento: qui un'utile guida su come eseguire questa procedura.

Offerte Amazon

Nuove offerte

Questa sono le offerte approdate nella giornata odierna sul Play Store: non è chiaro però quando gli sconti termineranno, per cui meglio approfittarne.