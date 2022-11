Cosa fanno i Google Play Services? Ora Google ve lo spiega, servizio per servizio

I Google Play Services (ecco come aggiornarli) sono un componente fondamentale dei nostri dispositivi Android, e consentono di gestire e aggiornare tutte le app e le piattaforme di Google.

Questo si traduce nel fornire funzionalità di base come l'autenticazione ai servizi dell'azienda, la sincronizzazione dei contatti, l'accesso alle impostazioni sulla privacy degli utenti, i servizi basati sulla posizione ad alta precisione, a migliorare l'esperienza con le app e persino ad accelerare le ricerche offline.

Ma se la descrizione qui sopra fosse eccessivamente vaga, Google ha da qualche giorno introdotto una nuova voce all'interno delle informazioni dell'app (almeno nei dispositivi con Android 13 come i Pixel, ma noi l'abbiamo visto anche in uno smartphone con custom ROM) che vi consente di scoprire punto per punto quali siano i vari servizi dei Google Play Services, e come gestirne direttamente le impostazioni.

Segui AndroidWorld su News

Per accedere alla nuova voce, dovete seguire questi passi: