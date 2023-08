Su Google Play Console trapelano le specifiche di Google Pixel Watch 2: ecco le novità

L'attesa per Pixel Watch 2 di Google – che dovrebbe uscire nell'ultimo trimestre dell'anno - è piuttosto alta. Il primo dispositivo, infatti, non è stato affatto male, tuttavia aveva i suoi punti deboli, a partire da un'autonomia non eccezionale. L'auspicio degli utenti, quindi, è che il colosso di Mountain View, col nuovo modello, superi tutti i difetti della generazione precedente. Del resto, le indiscrezioni circolate in questi mesi hanno suggerito una scheda tecnica di tutto rispetto, confermata, tra l'altro, anche da un recente elenco apparso su Google Play Console.

L'elenco, individuato dallo staff di 9to5Google, evidenzia tutte le specifiche di Pixel Watch 2, a partire dal nuovo processore SW5100 di Qualcomm, che dovrebbe garantire un passo avanti rispetto al chip Exynos del modello precedente (soprattutto nell'ambito dell'autonomia). Il nuovo smartwatch, tra l'altro, potrà fare affidamento su 2 GB di RAM e sul sistema operativo Wear OS 4 (Android 13). Per quanto riguarda lo schermo, la risoluzione dovrebbe essere di 384 × 384 con 320ppi.