Google Pixel 7a sarà il miglior best buy della serie

Il prossimo smartphone di Google, Pixel 7a, si preannuncia già come un aggiornamento significativo rispetto agli altri modelli della serie A. Difatti, il dispositivo dovrebbe avere fotocamere migliori, supporto alla ricarica wireless e tanto altro. Nello specifico, secondo alcune indiscrezioni, il nuovo modello dovrebbe essere lanciato nel 2023 e tra i punti di forza potrebbe avere un corpo in ceramica che gli conferirebbe un aspetto certamente premium. Per quanto riguarda il processore, dovrebbe essere equipaggiato con il chip Tensor G2, lo stesso della serie Pixel 7.

Un altro notevole cambiamento che sembra in arrivo per Pixel 7a è l'introduzione della ricarica wireless. Come notato per la prima volta dal ricercatore Android Kuba Wojciechowski, il Pixel 7a includerà il chip "P9222" per la ricarica wireless (che forse sarà in grado di ricaricare solo 5 W). Il "pezzo forte" dello smartphone, tuttavia, dovrebbe essere il modulo fotografico. A riguardo, è probabile che il sensore principale sarà il Samsung GN1 da 50 MP, lo stesso già visto sui Pixel 6.

Gli altri due sensori, invece, saranno un Sony IMX787 da 64 MP per il teleobiettivo ed un Sony IMX72 da 13 MP per l'ultrawide (lo stesso sensore dovrebbe essere impiegato anche come fotocamera frontale).