Google Pixel Watch ufficiale, ma per il momento non arriverà in Italia

Che Google stesse lavorando ad uno smartwatch non è una novità: l'azienda ha annunciato il Pixel Watch durante il Google I/O di quest'anno, e in seguito l'orologio ha fatto la sua apparizione in pubblico al polso di Sundar Pichai, amministratore delegato di BigG. In ogni caso, finalmente Pixel Watch è stato ufficialmente lanciato, insieme ovviamente a Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Nessuna sorpresa per quanto riguarda il design, che rimane molto minimale: l'orologio è circolare e con il vetro arrotondato ai bordi, il fondo è in metallo e sul lato trova posto una corona girevole e cliccabile (simile a quella che troviamo da anni su Apple Watch) che serve ad interagire con il sistema operativo del Pixel Watch. Particolarmente interessante è il meccanismo che permette di cambiare molto facilmente i cinturini dell'orologio: questi infatti si incastrano nella cassa del Pixel Watch con un movimento particolare (il meccanismo è simile a quello utilizzato dalle lenti per agganciarsi al corpo macchina) e, secondo l'azienda, non c'è pericolo che possano rimuoversi con l'utilizzo.

Per uno smartwatch, è decisamente importante il sistema operativo: Pixel Watch fa ovviamente affidamento a Wear OS 3.5, l'ultima versione dell'OS per orologi smart di Google, e include ben 19 quadranti personalizzabili per quanto riguarda colore e disposizione degli elementi. È anche possibile aggiungere una foto come quadrante dello smartwatch. Ci sono poi tutte le funzionalità di Wear OS che abbiamo imparato a conoscere in questi anni: con Pixel Watch si può utilizzare l'assistente vocale Google Assistant, controllare dispositivi domotici con l'app Google Home, controllare le notifiche e vedere le indicazioni di Google Maps, oltre che monitorare sport e attività fisica grazie anche al GPS integrato. Per concludere, segnaliamo che Pixel Watch monta un sensore per rilevare il battito cardiaco e uno per effettuare un ECG (con tanto di rilevazione di segni di fibrillazione atriale). Non manca ovviamente anche il monitoraggio del sonno.

Disponibilità e prezzi