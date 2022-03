Google Pixel Watch e 6a saranno belli colorati ed il Watch avrà più storage del previsto

A questo proposito, secondo una fonte di "Android Police", il Pixel Watch verrà venduto in tre colorazioni: grigio, nero ed oro. Il dispositivo, inoltre, avrà uno spazio di archiviazione pari a 32 GB e dovrebbe essere venduto anche in versione "Cellular". Altre informazioni, al momento, non sono disponibili, anche se secondo il noto leaker Jon Prosser, Google ha fissato una data di lancio per il suo Pixel Watch, ovvero il prossimo 26 maggio.