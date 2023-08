Google Pixel Watch 2 supporterà l'UWB e avrà un nuovo processore

Un'altra novità importante sarà rappresentata dal supporto alla tecnologia ultra-wideband (UWB). Questa modifica favorirà un miglioramento dello smartwatch di connettersi ad altri dispositivo nonché consentirà di implementare diverse funzionalità, come ad esempio "convertire" l'orologio in una chiave digitale per l'auto. A riguardo, questa tecnologia è già supportata da BMW, con molti altri marchi, come GM, Honda, Volkswagen e Hyundai, che stanno lavorando in tal senso.

Come già accennato all'inizio, poi, anche sul lato dell'autonomia lo smartwatch potrebbe compiere passi in avanti. Nello specifico, la batteria aumenterebbe la sua capacità passando dai 294 mAh del primo modello a 306 mAh. Passando al display, Pixel Watch 2 avrebbe un display OLED circolare, con una diagonale da 1,2" ed una risoluzione di 384x384 pixel, tuttavia con una differenza rispetto al passato: lo schermo, infatti, dovrebbe essere realizzato da Samsung Display e non da BOE.

Ancora, il dispositivo beneficerebbe di aggiornamenti più rapidi e soprattutto supporterà la funzione "seamless updates". In pratica, sarà possibile continuare ad utilizzare lo smartwatch durante l'installazione di un update. Infine, il nuovo Pixel Watch, rispetto al modello precedente, potrebbe essere disponibile in più mercati.