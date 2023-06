Sono due i nomi in codice di Google Pixel Watch 2 e non avrà un design inedito

Dopo l'esordio nel mondo degli smartwatch con il suo Pixel Watch, Google starebbe lavorando già sul nuovo modello che dovrebbe debuttare con il nome di Google Pixel Watch 2. Sul web, infatti, hanno iniziato a circolare le prime indiscrezioni sul prossimo dispositivo, che potrebbe contare sulla quinta generazione di Snapdragon Wear (il primo modello, invece, è equipaggiato con un processore Samsung Exynos). L'azienda, inoltre, starebbe lavorando anche su vari miglioramenti da apportare all'autonomia.

In queste ore, poi, grazie all'App Google – in particolare modo alla versione beta 14.24 – lo staff di 9to5Google è riuscito a scovare il presunto nome in codice del nuovo smartwatch del colosso di Mountain View, ovvero Eos. Tra l'altro, sempre nel codice dell'app è emerso un altro nome in codice, Aurora, che dovrebbe riferirsi sempre al dispositivo. A riguardo, si può ipotizzare che la differenza sostanziale tra queste due varianti sia rappresentata dalla presenza della connettività cellulare.