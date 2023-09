Pixel Watch 2 beneficerà di nuovi cinturini in metallo: Google punta sull'eleganza

A questo proposito, tra le novità previste per il nuovo modello, ce ne sarebbe qualcuna relativamente ai cinturini . In particolare, Google avrebbe pensato di aggiungere inediti modelli, tra cui Metal Slim e Metal Mesh . A questo proposito, sono state scovate delle immagini che mostrano la prossima collezione di cinturini metal. Nello specifico, è ormai certa la presenza di un cinturino sottile in metallo . Questo cinturino è caratterizzato da connettori a due cinghie e maglie individuali molto strette, che sembrano rimovibili al fine di permettere regolazioni personalizzate.

Il mese di ottobre per Google si rivelerà molto impegnativo. Difatti, il colosso di Mountain View lancerà i suoi nuovi smartphone top di gamma , i quali verranno affiancati da altre interessanti novità, soprattutto in ambito smartwatch : ovviamente ci riferiamo al nuovo Pixel Watch 2.

Una delle immagini diffuse mostra il cinturino in un colore scuro che si abbina alla cassa dell'orologio in nero opaco. Dunque, questo cinturino sembra essere una variante più sottile rispetto al cinturino "Metal Links".

Ancora, Google, anche quest'anno, sembra pronta a lanciare il cinturino in maglia metallica o Milanese. Questo cinturino sarà disponibile in diversi colori, tra cui Champagne Gold, Matte Black e Polished Silver. Tra l'altro, si ipotizza che qualsiasi problema riscontrato in passato sia stato superato. Infine, tutti i cinturini annunciati con il Pixel Watch 2 dovrebbero essere compatibili con il modello di prima generazione, dato che il design della cassa e il connettore del cinturino non sembrano subire modifiche. Per quanto riguarda i prezzi, il cinturino in maglia metallica era originariamente previsto con un prezzo di vendita di 129,99$, mentre il cinturino "Metal Links" aveva un prezzo di 199,99$. È probabile che il prezzo del nuovo "Metal Slim Strap" sia più vicino a quello del cinturino "Metal Links" più grande.