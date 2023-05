Google Pixel Tablet ufficiale: non è un anti-iPad, ed è meglio così, ma l'Italia resta un miraggio

Google presenta oggi il suo primo tablet, con eoni di ritardo rispetto alla concorrenza probabilmente, ma lo fa in un modo molto ragionato: un dispositivo per tutta la famiglia, che all'occorrenza non resti lì a prendere polvere su uno scaffale ma possa agilmente diventare uno smart display, per il controllo della domotica di casa e per tante altre funzioni. L'idea non è affatto male, e per quanto possa sembrare banale nessuno finora l'aveva fatta così bene (al netto che non lo abbiamo ancora provato dal vivo).

Caratteristiche Tecniche

Schermo : 11 pollici 2.560 x 1.600 pixel

: 11 pollici 2.560 x 1.600 pixel Processore : Tensor G2 con chip Titan M2

: Tensor G2 con chip Titan M2 RAM : 8 GB

: 8 GB Archiviazione : 128 / 256 GB

: 128 / 256 GB Fotocamera posteriore : 8 megapixel

: 8 megapixel Fotocamera frontale : 8 megapixel

: 8 megapixel Audio: 4 speaker, 3 microfoni Pixel tablet dispone anche di un lettore di impronte, per un'autenticazione veloce ma sicura, sul tasto di accensione. Un'altra particolarità è che si tratta anche di un dispositivo Chromecast, quindi potrete castarci facilmente contenuti da altri dispositivi. E grazie alla nuova Google TV app per tablet, anche vedere film e serie TV sarà facile come non mai. Due gli accessori che distinguono Pixel Tablet dalla concorrenza: la charging speaker dock, che di fatto lo trasforma in un grande smart display con in più un audio migliore, come un grosso Nest Hub per capirsi, con un'interfaccia studiata ad-hoc per questa modalità di utilizzo, con priorità ad esempio per i controlli domotici, grazie a una aggiornata Google Home App, e una custodia / stand, un po' modello Surface per certi versi, ma più elegante (e in ogni caso non si parla anche di tastiera).

