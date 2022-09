Google Pixel Tablet: 11'' di diagonale e fino a 256 GB di archiviazione. Bastano?

Parliamo chiaramente del Pixel Tablet di Google, quello che ormai conosciamo abbastanza bene dopo i recenti leak trapelati in rete. Nelle ultime ore sono arrivati nuovi dettagli sul dispositivo, i quali riguardano soprattutto le specifiche tecniche del tablet.

Durante lo scorso Google I/O non solo abbiamo appreso della volontà di Google di continuare la sua avventura nel mercato smartphone , con i top di gamma Pixel 7 che dovrebbero arrivare in auturnno, ma anche di rilanciarsi nel mercato tablet oltre che avventurarsi tra gli smartwatch .

Inoltre, stando a quanto riferito dal noto leaker Kuba Wojciechowski, il Pixel Tablet dovrebbe arrivare sul mercato con uno storage interno da 128 e 256 GB, supporto allo standard Wi-Fi 6 e un display di diagonale pari a 10,95". Inoltre, ci sarà il supporto alle stylus compatibili con lo standard USI 2.0

Dai leak precedenti abbiamo anche appreso che il tablet arriverà in una versione software esclusivamente 64 bit, con Android 13 a bordo.

Intanto, ancora non è stata definita una data di lancio per il Pixel Tablet, e nemmeno i rumor che emergono in rete hanno provato a chiarire questo aspetto. Presumiamo che ora Google sia particolarmente focalizzata sullo sviluppo di Pixel 7 e Pixel Watch. Dopo il loro evento di lancio possiamo aspettarci nuovi dettagli anche su Pixel Tablet.