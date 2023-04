Grandi novità da Google: si mostrano dal vivo Pixel Tablet e Pixel Fold

La squadra di Google Design ha preso parte alla Milano Design Week 2023 con Shaped by Water , un'installazione che comprende anche un tavolo pieno di prodotti dell'azienda, tra cui l'atteso Google Pixel Tablet. In particolare, il primo tablet del colosso di Mountain View si è mostrato in un inedito colore corallo.

Pixel Tablet

A questo proposito, sembrerebbe che Google lancerà il suo tablet in quattro colori: verde con cornice nera, beige con cornice bianca e appunto in corallo. La quarta, invece, dovrebbe consistere in una colorazione gialla. Inoltre, contro le indiscrezioni emerse in rete fino ad ora, tutti i Pixel Tablet visti fino ad ora sono sprovvisti del tasto dedicato alla privacy, ovvero quello che consentirebbe di disabilitare microfono e fotocamera.