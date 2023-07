La cerniera di Pixel Fold è davvero resistente. Il resto no.

Così come per tanti smartphone, anche per Pixel Fold, il primo pieghevole realizzato da Google, è arrivato il momento di affrontare il temibile test di resistenza effettuato da JerryRigEverything. Se la sarà cavata bene il dispositivo del colosso di Mountain View? Dipende dai punti di vista.

Nello specifico, JerryRigEverything con i suoi test prova la resistenza degli smartphone al calore, alla polvere ed ai graffi nonché alla piegatura. Pixel Fold, per alcuni aspetti, ha retto abbastanza bene, mentre per altri ha mostrato qualche cedimento. Ad esempio, il test dei graffi sul display non si allontana dai risultati ottenuti dalla concorrenza, così come quello della polvere, superato piuttosto agilmente dal pieghevole. Difatti, nessun granello di polvere è stato in grado di intaccare il corretto funzionamento dello smartphone.

La nota dolente – per quanto possa definirsi tale visto che si tratta comunque di un test limite – è stata rappresentata dal test del fuoco, che ha provocato il completo spegnimento del telefono. Dunque, si può ipotizzare che Pixel Fold abbia una soglia di tolleranza del calore più bassa rispetto ai competitors.

Per quanto riguarda la prova della piegatura, invece, la cerniera ha retto: quindi, si conferma quanto annunciato da Google, ovvero che il pieghevole avesse la cerniera più resistente sul mercato. Tuttavia, durante questo test, hanno ceduto altre parti del telefono, in particolare la zona che ospita le antenne (che ha provocato la distruzione del display e la deformazione della batteria). A riguardo, altri pieghevoli, in questa prova, hanno ottenuto dei risultati migliori.