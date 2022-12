Google Pixel Fold non stupisce nelle prime immagini ad alta risoluzione

Dopo varie indiscrezioni più o meno attendibili, sembrerebbe che sia quasi pronto al debutto il primo pieghevole di Google, già noto come Pixel Fold. Difatti, recentemente sono state diffuse le prime immagini render del nuovo smartphone dell'azienda, sia nella colorazione Chalk in bianco che in quella Obsidian (nero). Tra l'altro, sono emerse anche alcune specifiche tecniche del dispositivo, tra cui le dimensioni dei display: quello esterno dovrebbe essere un'unità AMOLED da 5,79" mentre quello interno sempre AMOLED ma da 7,69". Le dimensioni totali dello smartphone da aperto, invece, sarebbero di 158,7 x 139,7 x 5,7 mm.